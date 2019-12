Ospedale Maddalena,scelte irresponsabili

(ANSA) - LA MADDALENA, 4 DIC - "Il Piano sanitario 2020 rischia di trasformare il Paolo Merlo di La Maddalena da stabilimento ospedaliero a casa della salute, è una scelta irresponsabile". La Maddalena scende ancora in piazza in difesa del suo ospedale. Amministratori, politici, sindacalisti, operatori economici e tanti cittadini hanno aderito in massa alla manifestazione promossa dall'Associazione Presidio Paolo Merlo e dal suo coordinatore, Aldo Pireddu, che ha illustrato e condiviso con i concittadini radunati in piazza Garibaldi un manifesto in cui si dice a chiare lettere che il piano "non concede all'ospedale niente di quanto previsto dalla legge, niente di quanto promesso in campagna elettorale e niente di quanto assicurato nelle visite istituzionali, dove peraltro non sono state neanche verbalizzate tutte le richieste avanzate dalla comunità, dagli operatori e dagli utenti".

Come ha ribadito Pireddu, "abbiamo pochi giorni per far capire a questi signori che noi cittadini di La Maddalena non accettiamo questo documento".

L'appello è rivolto a tutti. "È fondamentale sostenere la protesta", afferma il comitato, che chiede al sindaco Luca Montella e al Consiglio comunale "di raccogliere in assemblea i sindaci del circondario per stilare un documento di protesta verso l'Ats, prima di manifestare il nostro dissenso a Cagliari in Regione". (ANSA).