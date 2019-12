Richieste di rinnovo dei pass ZTL a Cagliari: ecco come fare

Le richieste di rinnovo dei permessi di circolazione validi per le Zone a Traffico Limitato (ZTL), per le aree riservate della zona Mem e del quartiere Poetto e i pass di servizio per i parcheggi a pagamento, dovranno essere presentate entro e non oltre il prossimo 31 dicembre. Lo fa sapere il comune con una nota dettagliata. Le richieste potranno essere presentate tramite piattaforma online, previo accreditamento con le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la piattaforma online per dimoranti, studenti fuori sede, titolari di parcheggi privati, strutture ricettive, titolari di licenza taxi comuni dell’hinterland, titolari di licenza di noleggio con conducente, ultraottantenni e infermi per assistenza domiciliare, veicoli a trazione elettrica, attività commerciali e artigianali, consegna di prodotti deperibili a domicilio, medici e residenti della ztl Poetto.

Tramite modulo cartaceo, previsto per tutte le categorie di utenza, da presentare presso l’Ufficio ZTL , al sesto piano del Palazzo Civico di piazza De Gasperi 2, aperto al pubblico nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle 11,30 oppure il martedì pomeriggio dalle 16 alle 17,30.

La piattaforma online consente anche di richiedere l’invio del pass nella propria casella di posta elettronica per provvedere autonomamente alla stampa ed evitare quindi di doversi recare personalmente presso l’Ufficio ZTL.

I residenti delle ZTL Villanova, Castello, Marina, Stampace Basso e Stampace Alto, in possesso del pass con validità quinquennale, possono richiedere il rinnovo a partire da due mesi prima della data di scadenza indicata nel permesso.

Fonte: Casteddu On Line