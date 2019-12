Alluvione e incendi,piano Parco Tepilora

"Gran parte dei fenomeni di erosione e di esondazione dei corsi d'acqua sono causati dall'abbandono colturale e dalla riduzione della capacità di gestione delle campagne - ha detto Marta Battaglia direttrice di Legambiente Sardegna - Saranno tre anni di vivace attività in cui la fragilità del territorio potrà essere preservata dai cittadini protagonisti di un progetto di contenimento dei rischi per il territorio". Il progetto, oltre al Parco di Tepilora, vedrà agire altri sei partner: l'agenzia regionale Forestas, l'Università degli studi di Cagliari, l'associazione Adotta un albero Onlus, l'associazione Sardus Pater, il Gruppo Scout Posada, la Pressa-società cooperativa sociale onlus (Bitti).

Millecinquecento volontari del territorio proveranno a curare le ferite provocate dall'acqua e dal fuoco nel Parco regionale di Tepilora e programmare un futuro puntando alla prevenzione e alla sensibilizzazione. L'area coinvolta è un'oasi di 8mila ettari nel Nuorese, dalla montagne di Tepilora e Crastazza fino alle dune sulla costa di Posada, tra stagni e foreste e quattro comuni, Bitti, Lodè, Torpè e Posada, e 10mila residenti in tutto. Qui, sotto la guida di Legambiente Sardegna, prenderà il via il progetto triennale "Acqua e Fuoco. Dalle cicatrici del passato la mappa per un futuro al riparo dai rischi", sostenuto dalla Fondazione con il sud. Con un investimento di 160mila euro, potranno essere monitorati 350 ettari, nei quali saranno realizzati dieci interventi di prevenzione e tutela e una scuola per ogni comune.

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.