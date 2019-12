Venti di burrasca e temporali, allerta arancione allungata nel Sud Sardegna: 28 ore

Il vento fortissimo e la pioggia in arrivo anche su Cagliari fanno scattare una nuova allerta meteo. Dalle 14 di oggi, mercoledì quattro dicembre, e sino alle diciotto di domani, giovedì 5, allerta arancione su Campidano, Iglesiente e Flumendosa-Flumineddu. Allerta gialla, invece, sulla Gallura e verde nel resto dell’Isola. Il bollettino ufficiale diramato dalla Protezione Civile è valido, quindi, per ventotto ore di fila. E, dopo la decisione da parte dei Comuni di Elmas e Sestu di tenere chiuse scuole e uffici (con un’ordinanza che potrebbe ripetersi anche per la giornata di domani) ecco tutte le regole da seguire per evitare guai durante l’ondata di maltempo: bisogna “restare nelle proprie abitazioni” e, se ci si trova ” in un locale seminterrato o al piano terra bisogna salire ai piani superiori”, oltre a “limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza”. Tra burrasca e temporali, è vietato ” attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo o sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi o attraversare sottopassi”.

