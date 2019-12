I vigili del fuoco di Oristano per la loro festa si regalano un murale

In occasione della festa della patrona del Corpo, Santa Barbara, la dimostrazione in caserma

“Il pompiere paura non ne ha”: questo il coro con cui le scolaresche presenti al saggio professionale del Comando dei Vigili del Fuoco di Oristano, hanno accompagnato le diverse dimostrazioni svolte dai vigili, questa mattina, nella Caserma di via del Porto, in occasione delle celebrazioni per Santa Barbara.

Gli uomini del Comando hanno simulato il salvataggio di un cane e di un ferito da un palazzo in fiamme, lo spegnimento di una bombola di gas avvolta dal fuoco e la salita di uno dei vigili in una scala sorretta da un sistema a quadrilatero basato su delle funi tirate da altri uomini del Comando.

Inaugurato, poi, dal Comandante Provinciale Luca Manselli anche un murale, che rappresenta i vigili oristanesi. Sullo sfondo Santa Barbara, patrona dei pompieri, e la città di Oristano rappresentata dalla Torre di Mariano.

Mercoledì, 4 dicembre 2019

