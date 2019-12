Cagliari, veleggiata di Natale a Su Siccu: “Tutte le barche con festoni e palline colorate”

Prima volta a Cagliari per una veleggiata natalizia. L’appuntamento è per domenica 22 dicembre nelle acque di Su Siccu, a poca distanza dalla basilica di Bonaria: la sfida degli organizzatori (l’Asd Vela Club) è lanciata. A chi? “Alla ‘Veleziana’ di Venezia. L’anno scorso siamo stati l’unico equipaggio sardo a partecipare alla manifestazione nelle acque della laguna”, spiega il presidente del Vela Club, Marco Fadda. Saranno almeno trenta le imbarcazioni che solcheranno le acque del golfo di Cagliari nella domenica che precede il Natale: la partenza è prevista alle 11, il ritorno nel pomeriggio. “Non c’è nessun premio, è un nostro modo per promuovere la vela e per fare avvicinare a questo sport anche nuove persone”. Unico obbligo? Divertirsi e, soprattutto, “addobbare la barca. Ci si potrà sbizzarrire: i velisti potranno indossare il cappellino da Babbo Natale e appendere festoni e palline colorate alle vele o, magari, mettere tanti pacchi regalo ai piedi dell’albero”. E per albero, ovviamente, non si intende quello di Natale ma quello dell’imbarcazione. “Partiremo e torneremo all’interno della nostra Cagliari, speriamo che ci sia un buon riscontro di pubblico”.

La progettazione dell’evento è quasi alle battute finali: “Stiamo completando le iscrizioni, totalmente gratuito. Non è previsto nessun premio e non ci sarà nessuna giuria. Tutti i partecipanti, però, la sera prima della veleggiata saranno ospitati nella nostra sede per un brindisi di buona fortuna”. Chiunque volesse avere informazioni o iscriversi alla veleggiata natalizia può chiamare il numero +393398747637 .

