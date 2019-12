Sider Alloys:Mannina,bene passaggio Mise

"Il passo compiuto ieri al Mise è positivo". Lo dichiara all'ANSA il ceo di Sider Alloys Giuseppe Mannina riferendosi alla lettera consegnata all'azienda dalla sottosegretaria del ministero dello Sviluppo economico, Alessandra Todde, in cui si certifica il dimezzamento del prezzo dell'energia per l'ex Alcoa di Portovesme: 28-29 euro Mw contro i valori di mercato di 53-54 euro. Un passaggio fondamentale che consente allo stabilimento del Sulcis di ripartire con la produzione. La lettera, ricorda il ceo, "è una risposta a una mia del 7 agosto e contiene concetti che parzialmente condividiamo e di cui abbiamo preso atto". "Ieri - precisa Mannina - non c'era alcun documento da firmare e nessuno di Sider Alloys ha fatto alcuna dichiarazione ufficiale".

Fonte: Ansa

