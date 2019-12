Cagliari, apre di colpo lo sportello e colpisce uno scooter: ferito un 60enne

Incidente stradale questa mattina in via Romagna tra una Renault Clio e un Honda Pantheon.

Il passeggero, seduto nel posto anteriore della Renault ferma nella corsia centrale per via del semaforo rosso, ha aperto la portiera per scendere dall’auto non avvedendosi del sopraggiungere dello scooter che è stato colpito e si è rovesciato a terra. Il motociclista, un 60enne cagliaritano, è rimasto contuso tanto da essere soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Marino con assegnato codice giallo.

