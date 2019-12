Poesie e canti d’amore per il popolo curdo

A Oristano una serata dedicata alla poesia e alla solidarietà verso il popolo curdo, vittima ormai da più di due mesi di un attacco militare portato avanti dalla Turchia e dai suoi alleati islamisti.

L’appuntamento, promosso da Rete Kurdistan Sardegna e dalla sezione provinciale oristanese dell’Associazione Sarda Contro l’Emarginazione , è per sabato prossimo 7 dicembre, alle 20, al New Antico Cafè, in via Parpaglia 7.

Ad animare la serata sarà il gruppo Poetry Slam Sardegna, che metterà in scena una delle sue ormai famose gare di poesia. Durante la serata sarà possibile effettuare una donazione per la Mezzaluna Rossa del Kurdistan, impegnata nel tentativo di alleviare la crisi umanitaria in corso nel Nord Est della Siria a seguito dell’invasione turca. Inoltre si potrà acquistare il libro “Canti di amore e libertà del popolo curdo” e il ricavato sarà destinato alla raccolta fondi della Mezzaluna Rossa.

È possibile donare anche con un bonifico sul conto 1000 / 00132226 intestato a Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia Onlus, con codice IBAN IT19L0306909606100000132226.

Cosa succede nel Nord Est della Siria? Tra le ombre della guerra civile siriana, è nato un progetto rivoluzionario, democratico e sociale che nel corso di questi sette anni è sempre stato la spina nel fianco delle potenze locali e degli stati imperialisti. Le comunità nel Nord-Est della Siria si sono auto-organizzate creando un’oasi di pace, fondata sulla coesistenza della diversità culturale e religiosa dell’area l’emancipazione della donna, un’economia ecologica e una democrazia radicale.

La Federazione Democratica della Siria Nord-Orientale è diventata esempio vivente di un futuro pacifico e democratico per il Medio Oriente, andando al di là dei dispotismi locali e il dominio straniero. Per questo motivo il 9 ottobre l’armata di occupazione turca e i suoi alleati islamisti hanno cominciato la guerra di aggressione preparata ormai da tempo contro le zone liberate della Siria settentrionale.

Il regime di Ankara parla di “lotta contro il terrorismo” e dichiara che la sua guerra di aggressione non sia una guerra contro i civili, ma i bombardamenti indiscriminati sui villaggi, i saccheggi, le deportazioni di centinaia di migliaia di persone, le esecuzioni sommarie e il brutale rapimento di centinaia di civili rende chiaro quale sia la realtà.

In questo momento il nostro contributo può essere dato attraverso l’invio di fondi all’unica ONG presente in Rojava, la Mezzaluna Rossa che soccorre le centinaia di feriti di questo ennesimo tentativo di genocidio.

Cosa è il Poetry Slam? Tutti i partecipanti hanno diritto a prendere la parola nella prima manche di lettura, ma solo i quattro con il punteggio più alto accederanno alla seconda fase; così che ogni sfidante, per vincere, avrà bisogno di eseguire due testi.

Il Poetry Slam è una gara di poesia performativa. Le regole per partecipare sono semplice: si hanno 3 minuti a disposizione per interpretare ad alta voce poesie proprie, senza l’ausilio di musica, né maschere, né altri oggetti scenici. A condurre la gara è un MC (Master of Ceremony), la giuria è estratta a sorte tra il pubblico e, al termine dell’esecuzione, assegna un punteggio da 1 a 10. Il poeta che ottiene il punteggio maggiore vince.

In palio l’accesso alle Finali del Campionato Poetry Slam Sardegna 2019/2020, valide per il campionato LIPS – Lega Italiana Poetry Slam.

