Forte vento a Sassari, caduti alberi e rami spezzati: interventi in corso

Il forte vento delle ultime ore ha creato danni ad alcune piante. La squadra del cantiere comunale sta intervenendo dalle prime ore della mattina con la pezzatura di rami e la loro rimozione in alcune aree della città: al corso Margherita di Savoia, nella scuola di via Oriani, nel piazzale Cappuccini e vicino al conservatorio musicale.

Il lavoro sta proseguendo nei principali viali alberati per raccogliere o tagliare rami caduti e alberi: in particolare gli operai saranno in via Amendola, via Napoli, viale Umberto, viale Trento, per citarne alcune.

Le ditte appaltatrici dei giardini stanno intervenendo nelle aree di competenza con l’abbattimento di un grosso albero nei giardini di via Venezia, ai giardini pubblici dell’emiciclo Garibaldi e in via Washington.

Il settore Ambiente e Verde pubblico è in stretto e continuo contatto con i vigili del fuoco, con cui concorda le aree di intervento.

