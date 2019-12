Cagliari, addio alla festa di Natale per i bimbi del Microcitemico: “Niente autorizzazioni dal Brotzu”

Per sette anni è stato un appuntamento “magico” per i tanti piccoli pazienti del Microcitemico di Cagliari. La carrozza di Babbo Natale, i pompieri con la loro maxi scala e i giocolieri protagonisti, sotto Natale, nel piazzale esterno dell’ospedale cagliaritano. Dopo tanti sorrisi, arrivano le “lacrime”. L’evento benefico, previsto per il 22 dicembre prossimo, non si svolgerà più. A comunicarlo è l’associazione Svalvolati Bikers. Il motivo? È spiegato in un lungo comunicato, pubblicato sulla loro pagina Facebook: “Nell’Italia che muore di burocrazia, la peggior realtà è vedere eventi benefici destinati ai bambini sfumare per ragioni, ad oggi, estranee alla nostra comprensione. Da 7 anni a questa parte abbiamo organizzato, regolato e finanziato in modo autonomo l’evento benefico ‘Un Sorriso Per La Vita’”. Per quest’anno “non sono arrivate le autorizzazioni dal Brotzu, nonostante i numeri solleciti”. Così, tra diciotto giorni il piazzale del Microcitemico resterà vuoto: “Niente artisti, truccatori, cantanti, giocolieri, camion dei pompieri e carrozza di Babbo Natale”.

“Continueremo la missione nel finanziamento della pet therapy e della fornitura di beni destinati al benessere dei bambini”, spiegano dall’associazione, “come concretizzato negli scorsi anni con la consegna di attrezzatura medica, tv, asciugatrici, lavatrici, freezer, pc portatili e tantissimo altro. La nostra non vuole essere una sterile polemica, ma la tangibile testimonianza che il mondo potrebbe essere migliore sia con la beneficenza che con l’aiuto di tutti coloro che vogliono superare le difficoltà.

Noi lo abbiamo sempre dimostrato e la nostra missione è quella di fare sempre di più. Nessuno ci ferma e nessuno ci abbatte. In assenza delle autorizzazioni, distribuiremo comunque ai bimbi del Microcitemico i doni che come ogni anno abbiamo messo a loro disposizione”.

