Furto di mezzi agricoli a Villasanta, la refurtiva era nascosta nelle campagne di Guasila

Conclusa ieri una rapida indagine dei carabinieri della Compagnia di Sanluri e rinvenuti mezzi, attrezzature e materiali per l’agricoltura. A Guasila i militari hanno scoperto e sequestrato 50mila euro di refurtiva.

I carabinieri della Compagnia di Sanluri a ottobre scorso hanno ricevuto alcune denunce di furto: da un magazzino della zona industriale di Villasanta ovest a Sanluri, proprietà della GS trasporti, sede a Samassi, erano spariti un camion e alcuni costosi macchinari e attrezzature per l’agricoltura; le indagini indirizzate dai carabinieri sulle vie di fuga degli autori, dalle prime verifiche hanno portato verso Guasila. Sono stati eseguiti rapidi controlli su alcuni depositi abbandonati di quella zona ed i carabinieri della Stazione di Guasila hanno battuto tutte le aree del territorio giungendo sulle tracce dei ladri in località Paudu Agri. I carabinieri con un’operazione efficace hanno rinvenuto l’intera refurtiva del furto di Villasanta, tutti articoli molto costosi che sarebbero stati ricettati nel campidano: un autocarro Fiat 110 completo di gru, un gruppo elettrogeno industriale da 35 kilowatt, una pinza e un martellone demolitore che si utilizzano agganciati alla benna di un escavatore. I militari stanno continuando gli accertamenti per arrivare agli autori ed ai ricettatori. Il materiale, esaminato dai carabinieri per ricercare tracce degli autori del furto, verrà restituito al proprietario.

Fonte: Casteddu On Line