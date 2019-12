Torna la pioggia e mette a rischio la stagione del carciofo

L’acqua stagnante sui terreni ha procurato situazioni di marcescenza nelle radici delle piante. A rischio soprattutto le colture nella zona di Oristano, Solarussa, Siamaggiore e Zerfaliu, dove si registra una buona quantità della produzione in provincia di Oristano. I terreni grassi e poco filtranti non riescono ad assicurare l’effetto dranante.

“È una situazione che non riguarda tutti i campi e non è ancora quantificabile”, ha commentato Benito Faedda, titolare dell’azienda Flomar di Massama, specializzata nella produzione di cuore di carciofo spinoso, confermando una situazione di timore, che riguarda prevalentemente un problema di “asfissia radicale”.

“Se continuano le piogge ci sono le condizioni perché si possa parlare di calamità, ma a oggi non tutto è compromesso”, ha detto ancora il sindaco Tendas, confermando la sua disponibilità ad agire, nel caso in cui la situazione dovesse precipitare.

Fonte: Link Oristano

