A Cagliari arriva il circo Side Kunst: “Niente animali, faremo divertire tutti tra evoluzioni e teatro”

Un circo senza animali a Cagliari nel mese più “magico” dell’anno, dicembre. Dopo il Paniko, che quest’anno ha piazzato il tendone ad Assemini, nel capoluogo sardo arriva il Side Kunst. Compagnia internazionale, nata in Francia 10 anni fa, formata da sei giovani: Philine Dahlmann, 36enne tedesca, Nicolas Aguero, 33enne argentino, Rose Hopdenhof, bravissima circense tedesca di trentasette anni, Salvatore Frasca e Giacomo Martini, un 42enne e un trentaseienne italiani, e Edoardo Demontis, 36enne di Cagliari. Sono loro il sestetto di artisti che, dal cinque al quindici dicembre, animeranno il tendone installato nel cuore del parco di Molentargius. Tanti gli spettacoli in programma: “Faremo divertire tutti con il nostro teatro-circo”, spiega Demontis, originario di Poggio dei Pini. “Proponiamo un nuovo modo di vivere il circo, teatralizzando una storia e uscendo, quindi, dal ‘classico’ circo. Faremo anche acrobazie sui pattini e tanta, tanta giocoleria”. Niente tigri, niente leoni e niente elefanti sotto il tendone bianconero.

“È una nostra scelta, anche etica. Io e i miei colleghi apparteniamo ad una generazione di circensi che ha scelto di fare arte in altro modo, anche con danze ed evoluzioni. Abbiamo in programma anche un bellissimo numero ‘aereo’, ma non vogliamo svelare nulla di più. L’ingresso è a offerta libera, tutti i giorni tranne il lunedì”. Per Natale, i ragazzi del Side Kunst saranno lontani dall’Isola: “Abbiamo già in programma una lunga tappa a Genova”.

Fonte: Casteddu On Line