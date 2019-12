Il Centro civico di Bauladu cambia “faccia” grazie alla street art

Al lavoro i due street artist Sten & Lex, ospiti per un mese nel paese con la “Residenza d’Artista”

Sten & Lex, gli street artist tra i primi diffusori della tecnica dello stencil in Italia, sono ospitati dal comune di Bauladu, con la “Residenza d’Artista”, dove soggiorneranno per un mese per realizzare un’opera al Centro Civico Culturale.

Sten & Lex si sono pienamente inseriti nel tessuto sociale, culturale e urbano, confrontandosi sulle nuove “visioni” di un’arte sempre più sociale e partecipata.

L’obiettivo del Comune è quello di riqualificare artisticamente gli edifici che ospitano il Centro Civico Culturale, spazio che comprende la biblioteca e l’auditorium comunale, interamente dedicato alla cultura e alla sua condivisione, che trova le sue radici e la continuità nel Centro di Cultura Popolare, istituito a Bauladu nella seconda metà del Novecento.



Il progetto dei due artisti sarà presentato anche a Oristano, alla serata “Talk with Sten&Lex”, che si terrà venerdì 6 dicembre, alle 19, da Marte, in Via Cagliari 275. Gli artisti dialogheranno con Andrea Concas, autore di “Banksy – 100Domande 150Risposte”, il primo libro ChatBOT, edito da Mondadori Electa.

I due Street Artist vantano uno straordinario curriculum e numerose altre esperienze proprio nel recupero di spazi urbani, tra le quali una collaborazione con Banksy, il più famoso Street Artist al mondo.

I lavori di Sten & Lex sono diventati componente integrata dei paesaggi urbani di grandi città come Roma, Parigi, Madrid, New York, Atlanta, Baltimore, Austin, Città del Messico e Shangai.