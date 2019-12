C’è Artes & Sabores e Santu Lussurgiu apre le sue antiche case

Percorsi di gusto e tradizione tornano nel centro storico di Santu Lussurgiu per la quarta edizione di Artes & Sabore s . Sabato e domenica, 14 e 15 dicembre è in programma l’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione comunale di Santu Lussurgiu, con la collaborazione dei produttori locali, del “Centro Commerciale Naturale di Santu Lussurgiu Bantzigallelle” e della Pro Loco Santu Lussurgiu per valorizzare le eccellenze produttive e lo splendido centro storico del paese.

In entrambi i giorni, inoltre, sarà possibile visitare il Museo della tecnologia contadina “Maestro Salis”, in via Deodato Meloni. L’esposizione raccoglie più di duemila pezzi originali del mondo agropastorale e dell’artigianato di una volta (apertura con orario continuato, dalle 10.30 alle 18.30).

“L’auspicio è che numerosi visitatori vengano a trovarci per conoscere da vicino le tradizioni enogastronomiche e culturali del nostro paese”, commentano il sindaco del paese, Diego Loi, e il vice sindaco, Francesca Citroni, ringraziando tutti coloro che hanno collaborato e collaboreranno per l’ottimale riuscita della manifestazione.

Il programma completo di Artes & Sabores

Sabato 14 dicembre

Ore 10 | Apertura punti espositivi

Ore 10 | per tutta la giornata visita a musei e monumenti

Ore 10 | per tutta la giornata mostra fotografica “Kostume” scatti di Gabriele Lo Piccolo_Proloco Via Santa Croce

Ore 11 – 15 – 17| Visite guidate al centro storico attraverso il percorso gramsciano “I Passi di Gramsci a Santu Lussurgiu” e la mostra fotografica “Pughe e Regolle”

Ore 11, 15 e 17 | Visite guidate alle botteghe artigiane

Ore 12.30 | pranzo nei diversi punti ristoro

Ore 17 | Presentazione del catalogo fotografico “Punghe e Regolle” _Fondazione Hymnos Via Bonaria, 16

Ore 18 | spettacolo di fuoco e luci a cura del giocoliere Gionata Loi _Piazza San Giovanna e Piazza San Pietro

Ore 18.30 – 20 | esecuzione di brani a cura dell’Associazione Polifonica Lussurgese C. Monteverdi_Fondazione Hymnos Via Bonaria, 16

Domenica 15 dicembre

Ore 10 | Apertura punti espositivi

Ore 10 | per tutta la giornata visita a musei e monumenti

Ore 10 | per tutta la giornata mostra fotografica “Kostume” scatti di Gabriele Lo Piccolo_Proloco Via Santa Croce

Ore 11, 15 e 17 | Visite guidate al centro storico attraverso il percorso gramsciano “I Passi di Gramsci a Santu Lussurgiu” e la mostra fotografica “Pughe e Regolle”

Ore 11, 15 e 17 | Visite guidate alle botteghe artigiane

Ore 12.30 | pranzo nei diversi punti ristoro

Ore 15 |caccia al tesoro e trucca bimbi a cura dell’Oratorio Parrocchiale Maria Ausiliatrice_Salone parrocchiale Via La Marmora 4

Ore 16.30 | balli sardi itineranti per le vie del centro storico

Ore 18.30 | musica e balli in piazza con ISTEDDOS di Francesco Fais e con Noemi Olivieri , Fabrizio Bandinu e Matteo Scano_Piazza San Giovanni

Ore 18.30 – 20 | esecuzione di brani a cura dell’Associazione Polifonica Lussurgese C. Monteverdi_Fondazione Hymnos Via Bonaria, 16