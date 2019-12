Ascensore fuori servizio nel vecchio ospedale, malati in difficoltà

L’ascensore del vecchio ospedale San Martino di Oristano, in piazza San Martino, è di nuovo fuori servizio. Un problema che si ripropone a periodi alterni, ma che da diversi anni non trova soluzione, causando non poche difficoltà nel presidio, sede anche del Centro di salute mentale. Una nuova segnalazione riporta ora all’attenzione la vicenda. Arriva da una nostra lettrice che racconta la sua esperienza.

“Periodicamente devo accompagnare al Centro di salute mentale di piazza San Martino, mia madre, per le visite di rito. Mia madre ha anche difficoltà respiratorie, perché sopravvive con metà di un polmone”, racconta la lettrice.

“Anche quest’anno, come negli anni scorsi l’ascensore non funziona: ci sono delle infiltrazioni d’acqua dal tetto. Siamo obbligate a fare le scale e mia madre tutte le volte va in crisi perché non ce la fa. L’inverno scorso l’ascensore è rimasto fermo per sette mesi”.

Una segnalazione che accomuna numerosi utenti del vecchio San Martino, per i quali ci sono difficoltà a salire le scale.