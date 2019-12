Al teatro di Tonara concerto di Raoul Moretti e Beppe Dettori

L’evento rientra tra gli appuntamenti in programma per la trentesima edizione del festival “ Oltre i confini ”, curato dal Teatro Actores Alidos . La rassegna è patrocinata dagli assessorati regionali dello Spettacolo e del Turismo, e dalla Fondazione di Sardegna, e si concluderà il 16 dicembre prossimo a Cagliari .

Le corde vocali e della chitarra di Beppe Dettori si intrecceranno e amalgameranno con quelle dell’arpa elettrica di Raoul Moretti. Saranno eseguite alcune di rivisitazioni, in cui il repertorio tradizionale sardo si incontra con quello celtico e quello mediterraneo con quello sudamericano, più qualche brano originale, dove troveranno spazio improvvisazioni, atmosfere sonore liquide, canto armonico e l’uso delle voce come strumento e veicolo emozionale.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.