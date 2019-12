Casa: erogati mutui per 210mln

Mediamente chi sottoscrive un mutuo nell'Isola viene finanziato per circa il 3% in meno rispetto alla media italiana.

I dati delle province per il secondo semestre vedono Cagliari con 95 milioni erogati (-14,5%), nel primo semestre erano stati 187,5mln (-22,2%); Sassari con a 67,6mln (-12,9%) e 133,1 milioni (-33,5%); Nuoro con 13,8mln (-17,8%) e 29,7mln (-21,2%); Oristano con 12,2mln (+11,7%) e 24,5mln (+5,2%); sud Sardegna con 22mln (-18,7%) e di 41,1mln (-8,5%). Quanto all'importo medio del mutuo, la cifra nei primi sei mesi del 2019 si è attestata su 107.800 euro, in diminuzione rispetto a quanto rilevato durante lo stesso periodo dell'anno precedente, quando il ticket ammontava a 112.000 euro.

Se si osserva l'andamento delle erogazioni nella prima parte dell'anno, e si analizzano quindi i volumi del primo semestre dell'anno, la Sardegna mostra una variazione negativa pari a -24%, per un controvalore di -131,2 milioni di euro. Sono dunque stati erogati in questi primi sei mesi 415,9 milioni, l'1,81% del totale nazionale.

Oltre 210 milioni di finanziamenti alle famiglie sarde per l'acquisto dell'abitazione nel secondo trimestre 2019: l'Isola è al 14esimo posto in Italia. Ma rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente è una marcia indietro: -13,5% di erogazioni per un valore di quasi 33 milioni. Sono alcuni dei dati dell'ufficio studi del gruppo Tecnocasa riferiti al secondo trimestre 2019.

Fonte: Ansa

