Oltre 2 kg di droga nascosti in un pacco per il “Black Friday”: cagliaritano in manette

All’interno della strenna natalizia c’erano in realtà abilmente occultati 4 panetti di eroina purissima per un peso totale di quasi 2 chili e mezzo.

Ulteriori ed immediate attività investigative hanno consentito di rintracciare la spedizione che si trovava in un magazzino di smistamento nel frusinate.

I militari della Squadra Cinofili del Gruppo di Olbia, coordinati dal Comando Provinciale di Sassari, sapevano bene che durante la settimana del “ Black Friday ”, a causa dell’enorme numero di spedizioni in transito, gli spedizionieri privati possono essere utilizzati anche per traffici illeciti perché, in questo periodo, i pacchi diventano praticamente impossibili da controllare se non a campione.

Fonte: Casteddu On Line

