“Le attività sportive consentono a tutte le persone e quindi anche alle persone diversamente abili di migliorare la qualità della vita, mettendole in condizione di raggiungere il massimo dell’autonomia possibile.

Lo sport, offrendo continue opportunità di dimostrare coraggio e capacità, diventa un efficace strumento di riconoscimento sociale e di gratificazione.

La nostra proposta motoria e sportiva va ormai ben oltre l’offerta di un percorso inclusivo rivolto alle persone con disabilità intellettiva, ma ha assunto per la sua particolarità, per sua natura di estrema flessibilità e compartecipazione nel territorio, valenza di promozione sociale e culturale che vede i nostri Atleti presenti in ambito locale e regionale.

Ormai da tantissimi anni siamo anche protagonisti in ambito Europeo ed Internazionale quali promotori di un contesto sociale, ideologico, culturale e turistico, ambasciatori al contempo di innovazione, tradizioni, e peculiarità di tutto il Territorio Sardegna.

Infatti vedremo in Sardegna per la prima volta ed in esclusiva la partecipazione delle compagini del ASD Brasil Club, Barcellona e Montecarlo e Spagna che hanno deciso di sposare la MISSION della nostra ONLUS”.

La 5° edizione della Cagliari NO Limits 2019 sarà ancora più ricca degli altri interventi sociali e vedrà la presenza degli atleti della polisportiva Olimpia Onlus nelle loro diverse attività che nello specifico saranno:

05 Dicembre 2019

Arrivo delle Delegazioni

Ore 17.30 Conferenza Stampa Evento Cagliari NO Limits 2019;

Incontro partecipanti al Torneo con l’Amministrazione Comunale di Cagliari e Regionale;

Sistemazione in Hotel delle Delegazioni Estere e della Polisportiva Olimpia Onlus

Ore 18.30 Sfilata Delegazioni per le vie della Città di Cagliari e in Particolare:

Si terrà un corteo composto da circa 150 persone precedute dalla famosa Band SEUIN STREET che percorreranno le seguenti Vie:

VIA ROMA PORTICO

LARGO CARLO FELICE

CORSO VITTORIO EMANUELE

PIAZZA DEL CARMINE

Ore 21.00 Galà di benvenuto

06 Dicembre 2019

Ore 9.00 Inizio Torneo Internazionale Cagliari NO Limits 2019; Presso Palestra CUS Cagliari

Sosta per Pranzo;

Ore 18.00 Fine i° Fase Torneo Internazionale Cagliari NO Limits 2019;

Ore 21.00 Cena e animazione serale.

7 Dicembre 2019

Ore 9.00 Inizio Torneo Internazionale Cagliari NO Limits 2019; Presso Palestra CUS Cagliari

Sosta per Pranzo;

Ore 18.00 Fine i° Fase Torneo Internazionale Cagliari NO Limits 2019;

Ore 21.00 Cena e Premiazioni.

08 Dicembre 2016

Partenza delle Delegazioni.

