Mercoledì 4 dicembre regolarmente aperte le scuole, i parchi e i cimiteri di Cagliari

Le scuole, i parchi e i cimiteri cittadini di Cagliari, nella giornata di mercoledì 4 dicembre 2019 saranno regolarmente aperti.

A seguito delle informazioni errate che si stanno diffondendo sul web in queste ore sul web, la precisazione voluta dal sindaco Paolo Truzzu, sulla scorta delle valutazioni del COC (Comitato Operativo Comunale) che segue l’evolversi dell’Allerta Meteo diffusa dalla Protezione Civile e che segnala per le prossime 24/30 ore Codice Arancione.

Eventuali interventi di chiusura saranno tempestivamente segnalati.

Fonte: Casteddu On Line

