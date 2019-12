Temporali e burrasca in arrivo, Truzzu: “Domani scuole aperte a Cagliari”

L’allarta meteo è stata dichiarata per le condizioni meteorologiche avverse a partire dalla mattina di domani dicembre e per le successive 24/30 ore. Si prevedono sulla Sardegna orientale e meridionale precipitazioni e anche molto elevate con temporali forti ed isolati, accompagnati da raffiche di vento fino a burrasca.

Restano aperte domani le scuole di Cagliari. L’annuncio in aula da parte del primo cittadino Paolo Truzzu. “Al momento sono aperte”, ha ribadito. Truzzu dunque come Delunas sceglie di tenere aperti gli istituti cittadini. Di diverso avviso i sindaci di Elmas e Sestu che invece hanno preferito emettere l’ordinanza per tenere chiuse le scuole, ma anche altre strutture come parchi e biblioteche.

Fonte: Casteddu On Line

