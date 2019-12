Il Museo Archeologico di Cagliari come gli Uffizi tra le grandi eccellenze nazionali

Il ministro della Cultura Dario Franceschini ha confermato, con una telefonata al sindaco Paolo Truzzu, la notizia secondo cui il Museo archeologico di Cagliari diventa museo dall’autonomia speciale e dunque andrà a far parte delle grandi eccellenze nazionali. Il sindaco, nel ringraziare il ministro, ha sottolineato che “ci sono le basi per una collaborazione molto proficua, Cagliari e la Sardegna hanno enormi potenzialità”.

Il ministro Franceschini ha rimarcato l’idea di investire risorse importanti per valorizzare al massimo i giganti di Mont’e Prama.

“Un ringraziamento particolare – ha affermato Polo Truzzu – va al gruppo di lavoro che in questi anni ha gestito il Museo archeologico. Un team che ha proposto una Sardegna inedita e dal taglio internazionale, con eccellenti risultati di critica e pubblico”.

Un bando internazionale apposito sceglierà un nuovo direttore che farà crescere ulteriormente il museo.

“Sarà opportuno guardare alle grandi esperienze senza tralasciare chi, tra i sardi, si è fatto apprezzare per il duro lavoro sul campo. Continuerò a lavorare – ha concluso il sindaco Truzzu – perché Cagliari abbia un sistema museale integrato e innovativo, che unisca passato e contemporaneo. La città si presta a mettere insieme qualità della vita, eventi culturali, ricerca e innovazione. Con la cultura possiamo creare posti di lavoro e fare benessere sociale”.

Fonte: Casteddu On Line

