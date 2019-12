Discarica dei rifiuti a Morgongiori: seduta straordinaria del Consiglio

È stata convocata per mercoledì 18 dicembre la seduta straordinaria del Consiglio comunale di Morgongiori, per discutere la realizzazione della discarica di rifiuti non pericolosi, nell’ex cava di Serra Bingias, contestata da alcuni consiglieri di minoranza e da parte della popolazione.

E proprio dai consiglieri di minoranza Simone Ardu, Luca Coni e Paolo Pistis era stata richiesta la convocazione dell’assemblea pubblica, a distanza di qualche giorno dalla presentazione pubblica del progetto, nelle ex scuole del paese.

“Solo in quell’occasione”, avevano detto i tre consiglieri, “si è venuti a conoscenza della reale tipologia di impianto ed è emersa la chiara volontà della popolazione di non voler ospitare all’interno del territorio comunale una discarica di rifiuti non pericolosi, provvista di cella dedicata ad ospitare rifiuti contenenti amianto”.

Come richiesto dai consiglieri Ardu, Coni e Pistis, la riunione sarà aperta alla cittadinanza.

L’appuntamento è fissato per le 16, nella sala delle ex scuole elementari, in via Vittorio Emanuele III.

Martedì, 3 dicembre 2019

