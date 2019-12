Trasporto speciale a Cagliari: stop al traffico nella notte da via Roma a viale Monastir

Trasporto speciale a Cagliari: stop al traffico dalle 23 alle 6 da via Roma a viale Monastir. L’ordinanza è di oggi. Per consentire l’effettuazione di un trasporto eccezionale, nella via Riva di Ponente, via Molo Sant’Agostino, largo Carlo Felice, via Roma (contromano), viale Trieste, viale Sant’Avendrace e viale Monastir fino all’innesto SS131, dalle 23 di oggi dicembre fino alle 6 di domani, ad esclusione dei veicoli della scorta tecnica e di quelli autorizzati, è stata disposta l’istituzione di brevi interruzioni e deviazioni di traffico verso le strade laterali con l’impiego di movieri e scorta tecnica.



E’ stato autorizza inoltre il transito in asse, in contromano e la riduzione della carreggiata nelle vie dell’itinerario sempre mediante impiego di movieri e scorta tecnica.

