Ritorna la mostra di “Pinocchio & Friends” a Baradili

L’artista Federico Coni esporrà i suoi 53 personaggi dedicati al mondo del burattinaio più famoso al mondo

Ritorna la mostra “Pinocchio & Friends (Doveva essere un fotoromanzo)” all’ex Monte Granatico di Baradili. La personale di Federico Coni, in arte “Maestrodascia”, riapre a grande richiesta e per volontà dell’amministrazione comunale sabato prossimo 7 dicembre e sarà visitabile fino al 6 gennaio.

Per l’occasione si terranno anche laboratori con l’artista e i ragazzi del posto. La sera del 5 gennaio invece, verranno presentate le opere realizzate in laboratorio con i ragazzi sotto la guida di Federico Coni.

La scheda. Federico “Maestrodascia” Coni, erede di un’importante tradizione di maestri del legno aleresi, si avvicina da subito allo scrittore Carlo Collodi e dà anche il nome della sua bottega artigiana “Pinokkieria”. Inizia questo progetto nel 2014 e lo caratterizza col suo stile originale e personale senza però dimenticare l’insegnamento dei maestri ispiratori, in primis Tavolara e Jacovitti.

Sono 53 i personaggi in legno che compongono la mostra e che raccontano del mondo del noto burattino. Si potrà vedere Pinocchio nella bocca di un grande pesce, come è scritto nel libro di Collodi e non in quella di una balena come da neo-tradizione disneyana.

“L’attenzione con cui l’artista costruisce i personaggi collodiani, mostra il suo Pinocchio “suo” ma non per forza “traditore” dell’originale. Nel mondo di Maestrodascia si alternano tutti i personaggi collodiani, dai protagonisti Mangiafoco a personaggi minori ma non meno importanti come il pescatore verde”.

Il legno è protagonista indiscusso delle opere del “Maestrodascia”. Nella mostra, il pubblico rivivrà, l’eterna favola di Collodi, ma anche le letture dell’infanzia.

Orari di apertura della mostra: 7.12/8.12: ore 18 -21; 14.12/15.12: ore 18 – 21; 21.12/22.12: ore 18 – 21; 23.12 ore 9 – 12; 28.12 ore 16-21; 29.12: ore 18- 21; 05.01 ore 16-21; 06.01: ore 18-21;

Per informazioni: Nur 3493946245 – Comune 078395095.

Martedì, 3 dicembre 2019

L'articolo Ritorna la mostra di “Pinocchio & Friends” a Baradili sembra essere il primo su LinkOristano.it.