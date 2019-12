A processo il pensionato di Narbolia accusato di aver ucciso la moglie

Brigitte Pazdernik era scomparsa da casa il 10 ottobre del 2018. Dopo alcuni giorni di ricerche il suo corpo privo di vita era stato ritrovato nel mare di San Vero Milis. L’autopsia aveva accertato che era morta per annegamento. Le indagini svolte dalla Squadra mobile aveva portato alla conclusione che fosse stato il marito a buttarla in mare in stato di incoscienza. Giovanni Perria era stato arrestato alla fine dello scorso gennaio e rinchiuso nel cercare di Massama. Aveva respinto da subito le accuse a suo carico e altrettanto ha fatto oggi. Il giudice, però, lo ha rinviato a giudizio.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.