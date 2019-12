Il Canto di Natale di Charles Dickens in scena a Oristano

Tre repliche per lo spettacolo con voce narrante e chitarra

Il Canto di Natale di Charles Dickens diventa una fiaba musicale e va in scena a Oristano, in via Canepa, domani, mercoledì 4 dicembre.

Tre gli spettacoli sul palco, dedicati alla storia di conversione del vecchio e avaro Ebenezer Scrooge: alle 15, alle 18, 20.30.

Sulla scena l’attore Riccardo Montanaro e il musicista e compositore Andrea Congia mescolano modalità espressive e linguaggi artistici per trasformare il celebre Romanzo di metà Ottocento in una Fiaba Musicale dedicata alla riscoperta del vero significato del Natale.

L’evento, parte del progetto culturale-artistico della Casa di Suoni e Racconti, è inserito all’interno del Programma TeaTRUM – Cultura in Bustine promosso e organizzato dall’Associazione Culturale CreAttività.

Il costo del biglietto d’ingresso è di 5 euro e si potrà prenotare e acquistare i biglietti in prevendita contattando il numero 345 4697429.

La Casa di Suoni e Racconti da il via alle sue attività di Spettacolo natalizie con Canto di Natale, la sua nuova opera musicale prodotta in sinergia con la Compagnia Nefos – Artisti Associati, nata con l’intento di portare in scena l’omonimo racconto dello scrittore britannico Charles Dickens. Il lavoro si inserisce, insieme a La Regina della Neve di Hans Christian Andersen e L’Alloggio Segreto (Trasposizione musico-teatrale de Il Diario di Anne Frank), all’interno della produzione artistica che la Casa di Suoni e Racconti dedica alla Letteratura Internazionale.