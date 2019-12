Il Consorzio di bonifica conferma i progetti sui canali di Solarussa

Hanno verificato insieme il Piano di mitigazione del Destra Tirso Vengono confermati i programmi di intervento del Consorzio di bonifica dell’oristanese nel sistema idraulico che serve Solarussa. Ieri nella sede consortile, a Oristano, se ne è discusso durante l’incontro tra il comitato cittadino “Sa Paui de Sabarussa” di Solarussa, il sindaco del paese Mario Tendas, il commissario del Consorzio Cristiano Carrus, il dirigente del settore tecnico Giorgio Bravin, e l’ingegner Massimo Sanna. L’incontro, chiesto dal Comitato, aveva come oggetto la verifica dello stato di fatto relativo al Piano di mitigazione del canale Destra Tirso. I tecnici del Consorzio hanno tracciato l’iter progettuale del primo stralcio funzionale relativamente all’eliminazione del tombamento e messa in sicurezza del canale di colo all’interno dell’abitato. Per quanto riguarda, invece, le procedure per l’approvazione del piano generale, il commissario Carrus ha assicurato il massimo impegno della struttura dando immediato inizio alla fase progettuale tenuto conto che l’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici ha già dato il suo benestare per l’avvio della progettazione.

“La riunione è stata molto positiva”, dichiara il commissario del Consorzio di bonifica dell’oristanese Cristiano Carrus, “e ringrazio il Comitato per il sostegno e lo stimolo ad andare avanti per raggiungere questo importante obiettivo. Abbiamo, inoltre, concordato che entro fine anno sarà predisposto un cronoprogramma della progettazione e dei successivi adempimenti da parte degli organi competenti necessari per procedere alla realizzazione dell’opera”.

Fonte: Link Oristano