Sant'Antioco sempre più 'plastic free'

(ANSA) - CAGLIARI, 3 DIC - Un altro passo in avanti verso la tutela dell'ambiente nell'isola: il Comune di Sant'Antioco diventa "Plastic Free". Il sindaco Ignazio Locci ha firmato un'ordinanza che dispone il divieto di commercializzazione e utilizzo dei sacchetti, dei contenitori e delle stoviglie monouso non compostabili, oltre a disposizioni per la minimizzazione dei rifiuti e l'incremento della raccolta differenziata con la riduzione dell'impatto della plastica sull'ambiente.

Dall'1 marzo 2020 agli esercenti per i generi alimentari è fatto esplicito divieto di commercio di qualsiasi materiale monouso in plastica e non biodegradabile quali piatti, bicchieri (di qualsiasi dimensione), cannucce, posate, cotton fioc non biodegradabili, mescolatori di bevande. E ancora, sempre da marzo, i titolari che esercitano sul territorio comunale le attività della ristorazione (inclusi stabilimenti balneari e chioschi) non potranno distribuire ai clienti sacchetti, contenitori e stoviglie monouso in materiale non biodegradabile.

Infine, gli enti e le associazioni che organizzano feste pubbliche e sagre dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni e agli effetti contenuti in una precedente ordinanza che impone il divieto di commercializzazione degli shopper (sacchi di asporto merci) in polietilene e il divieto di uso dei contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili in occasione di feste pubbliche e sagre".

I destinatari del divieto di vendita e utilizzo di plastica monouso, a partire dal primo marzo 2020, avranno due mesi di tempo per smaltire le scorte contenute in magazzino. "Il nostro è un impegno concreto - commenta il sindaco Locci - abbiamo il dovere di tutelare il territorio e, soprattutto, il mare che circonda l'isola di Sant'Antioco. Ormai non sussistono più dubbi sul fatto che la plastica sia un materiale altamente inquinante e noi, con questo provvedimento, intendiamo ridurre fortemente il suo impatto sull'ambiente". (ANSA).