Grande festa a Oristano per l’esordio di DoDo gioielli In esclusiva nella centralissima gioielleria Sotgiu

Ispirati spesso agli animali, i ciondoli, e in generale i gioielli DoDo, possono essere donati e ricevuti come messaggio di amore o di amicizia. Spiritoso o dolci e romantici, aiutano chi lo indossa, o chi li regala, a esprimere i sentimenti. Quelli DoDo sono open jewel, realizzati su misura, abbinando i vari elementi della sua collezione. Dodo è unisex e multi generazionale.

Il brand di gioielli DoDo, che quest’anno ha festeggiato i 25 anni, è arrivato a Oristano, in esclusiva da Sotgiu Gioielli, la storica gioielleria nella centralissima via Tirso al civico 62, sempre al passo con i tempi e le tendenze. Una novità importante per chi ama i gioielli alla moda, preziosi e al tempo stesso facili da indossare, ma anche per chi, in vista delle prossime feste di Natale, è della ricerca del regalo originale.

Fonte: Link Oristano

