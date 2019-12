Pro loco di Arborea, Milis e Oristano: conti in ordine e nuovi programmi

Confermati i principali eventi per il nuovo anno

Tempo di bilanci di previsione per il 2020 per le Pro Loco e nell’Oristanese. In ordine di tempo, li hanno approvati Arborea, Oristano e Milis.

Ad Arborea l’assemblea dei soci si è riunita nel Centro Fiere ed ha approvato le relazioni del presidente, Paolo Sanneris, e del tesoriere, Silvio Neri. Presenti, tra gli altri, la sindaca, Manuela Pintus, e gli ex sindaci, Giovanni Marras, Bepi Costella e Pierfrancesco Garau, a ribadire il legame passato e presente della Pro Loco con l’Amministrazione comunale. Una Pro loco che guarda al futuro dopo la riuscita sagra della polenta nell’ottobre scorso ed ora si appresta a inaugurare il 2020 con Brusa la Vecia, in occasione dell’Epifania. L’anno della Pro loco di Arborea prosegue, ad aprile-maggio con due eventi: la Fiera dell’Agricoltura, che comprende anche la Mostra Zootecnica, quella dei mezzi e macchine agricole e la Sagra delle Fragole. Si prosegue con Primavera in Fiera e con la Mostra degli avicunicoli ornamentali, il giardinaggio, l’hobbistica e l’immancabile gastronomia, con la rassegna “A Tavola con gli ortaggi di Arborea”.

Sguardo e attenzione comune rivolti al 15° Raduno Nazionale dei Polentari d’Italia, in programma dal 16 al 18 ottobre 2020 quando Arborea ospiterà la manifestazione con 18 delegazioni provenienti da altrettante province italiane.

Via libera al documento anche a Milis con l’assemblea che lo ha approvato alla presenza del sindaco, Sergio Vacca, e dell’assessore delegato, Stefano Desogus.

Il presidente Simona Manca ha ricordato che il 21 e 21 dicembre, l’Associazione, d’intesa con il Comune, replicherà l’evento dedicato ai Vini Novelli e Doc di Sardegna. Si chiamerà “Christmas Edition”, festa dei vini e dell’agroalimentare. Appuntamento con i vini novelli di Sardegna, vini Doc, vini dell’Associazione Donne del Vino. I luoghi: via S.Agostino e gli spazi interni ed esterni di Villa Pernis che ospiteranno anche i produttori di Coldiretti.

Anche l’assemblea della Pro Loco di Oristano, riferisce il presidente Gianni Ledda, ha approvato il bilancio e le azioni di promozione, in collaborazione con il comune di Oristano. Attenzione alla manifestazione della Sartigliedda per la quale è già stato nominata la pariglia del capocorsa, formata da Filippo Corona, in veste di Componidoreddi; Benedetta Pinna, nei panni di segundu, e Angelica Salaris, come terzu.

Martedì, 3 dicembre 2019

L'articolo Pro loco di Arborea, Milis e Oristano: conti in ordine e nuovi programmi sembra essere il primo su LinkOristano.it.