Quartu, ritorna il Mercatino del vintage il 7 e 8 dicembre

È la terza edizione della rassegna che negli anni scorsi ha attirato circa settemila visitatori. Tutto nasce dall’idea dei soci dell’ A.S.D. Flow of the Elements, associazione senza scopo di lucro che ha come finalità la promozione e valorizzazione dell’arte della breakdance e della cultura Hip Hop.

Settanta gli espositori. Negli stand vinili, prodotti artigianali. E, durante i due giorni, musica dal vivo e balli che ricordano i vecchi tempi tra nostalgia e ripresa attualizzata di ciò che piaceva a genitori e nonni.

Una passeggiata tra antiquariato, vinili, fumetti, curiosità del passato. Molto vintage: abbigliamento e accessori firmati e non. Con un tuffo nella moda di altri tempi senza perdere di vista la possibilità di reinventarsi uno stile pescando dal passato.

Per i collezionisti vinili, fumetti, orologi, giocattoli antichi, profumi. E poi la rielaborazione: piccole aziende artigiane e designer che mettono in vendita in quest’area le loro creazioni partendo da materiali datati o dismessi, tessuti, lane, legno, carte da parati o pvc.

Tanti gli appuntamenti in programma: degustazione di vini con la Fondazione italiana sommelier Sardegna, scatti d’arte con la fotografa Marija Jovanovska, mostra Vespe d’epoca da parte di Vespa Club Parteolla Trexenta in collaborazione con Clanvespino, esibizioni di swing, charleston e tanta buona musica degli anni 30,40 e 50 con lezioni per principianti. Nel programma anche una gara internazionale di Break Dance / Hip Hop.

Apertura il 7 dicembre a partire dalle 10. Seconda giornata l’8, dalle 9 alle 21

Fonte: Casteddu On Line