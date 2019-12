Nuoto, nuovo record sardo per Francesco Fenucciu

E’ ancora Francesco Fenucciu a stupire nei campionati giovanili di nuoto che si sono svolti ieri nella piscina di Terramaini, il giovane campione quartese (deve compiere sedici anni) anche ieri ha imposto la sua supremazia, sulle lunghe distanze, nello stile libero, nella categoria ragazzi. Primo classificato nei 400 (tempo 3’57”62 record regionale) e primo classificato nei 1500 (tempo 15’46”91). Il ragazzo, abilmente guidato dal preparatore Paolo Vacca, ha vinto le gare in cui si è cimentato, consolidando le sue caratteristiche natatorie, partenza soft e alla media distanza un aumento vertiginoso del ritmo che lo ha portato a concludere le performance con un ampio distacco sui secondi classificati. Una splendida promessa per il nuoto sardo che già negli assoluti “Criteria” del prossimo anno, preannuncia piacevoli soddisfazioni per lo sport isolano. La Promogest Quartu si è aggiudicata inoltre, la staffetta 4X50 mista con la medaglia d’oro per Enrico Zuddas, Massimo Lai, Emanuele Cadeddu e Lorenzo Puddu; mentre la società si è classificata al secondo posto nella classifica generale a squadre.

Fonte: Casteddu On Line

