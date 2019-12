Il Cagliari vola in orbita Champions League, esplode la gioia dei tifosi rossoblù (VIDEO)

Il Cagliari vola in orbita Champions League, esplode la gioia dei tifosi rossoblù. Nel bellissimo VIDEO di Massimo Pinna, grande tifoso del Cagliari sin da bambino (oggi emigrato in Germania) l’esultanza incredibile dei tifosi del Cagliari a Lecce, una gioia incontenibile al gol, che si è perfettamente ripetuta questa sera dopo l’incredibile incornata di Cerri contro la Sampdoria. Urla di gioia che testimoniano come la Sardegna con questa squadra stia vivendo uno sogno paragonabile solo a quello del Cagliari dello scudetto. Perchè sognare, con una classifica così, è tutto tranne che vietato.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.