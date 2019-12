Neonata colpita da emorragia: inchiesta

Quando la bimba è nata, l'unico particolare, ritenuto non rilevante dai medici, era la presenza di una macchia sulla guancia. Quattro giorni dopo, la bimba è stata ricoverata d'urgenza al Policlinico di Monserrato per una improvvisa emorragia celebrale. Nelle ultime ore le condizioni della piccola sono migliorate: attualmente nel reparto di neonatologia, già domani potrebbe essere dimessa. Nel frattempo, la denuncia è arrivata sul tavolo del sostituto procuratore di Lanusei Andrea Schirra: il fascicolo al momento è stato aperto contro ignoti con l'ipotesi di lesioni derivanti da colpe professionali.

I genitori di una neonata, ora ricoverata a Cagliari per una emorragia cerebrale, hanno presentato denuncia contro l'ospedale di Lanusei, in Ogliastra, ipotizzando negligenze dei medici al momento del parto avvenuto il 16 novembre. Originari di Uta, comune della città metropolitana di Cagliari nella cui caserma dei carabinieri hanno sporto denuncia ma residenti a Lanusei per motivi di lavoro, la mamma e il papà della piccola vogliono capire che cosa sia sia successo.

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.