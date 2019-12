Zecchino d'Oro: in gara la sarda Asia

(ANSA) - CAGLIARI, 2 DIC - La Sardegna allo Zecchino d'Oro con Asia, una bambina di 8 anni di Maracalagonis. Sarà in gara con la canzone "La memoria", accompagnata dal Coro dell'Antoniano diretto da Sabrina Simoni. Con lei sale a 42 il numero di interpreti che nella storia dello Zecchino d'Oro hanno rappresentato la Sardegna.

Dodici le canzoni inedite in gara - con le quali il repertorio arriva a 776 brani - i cui temi vanno dagli animali ai sogni, dalla grammatica alle piccole grandi difficoltà di ogni giorno; 22 gli autori di testi e musiche scelti da una giuria mista di interni dell'Antoniano, Rai e personalità del mondo del giornalismo, della musica e dello spettacolo, tra cui il maestro Peppe Vessicchio, lo scrittore e cantautore Gio Evan e la youtuber e influencer Lasabrigamer; 16 i piccoli in gara e 11 le regioni d'Italia rappresentate.

La 62esima edizione dello Zecchino d'Oro andrà in onda per tre appuntamenti pomeridiani il 4, 5 e 6 dicembre su Rai1, in diretta dagli studi televisivi dell'Antoniano di Bologna; la finale di sabato 7 dicembre sarà invece in prima serata, sempre su Rai1 ma in diretta dall'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), con la conduzione di Carlo Conti e Antonella Clerici.(ANSA).