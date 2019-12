Impianto di risalita devastato a Fonni, la sindaca: “Nessuna telecamera per incastrare i vandali”

Non hanno e, molto difficilmente, mai potranno avere un volto chiaro gli eventuali vandali che hanno distrutto uno dei seggiolini del nuovo impianto di risalita del Bruncuspina, a Fonni. Tutta la zona è ancora un cantiere, l’inaugurazione è prevista “nel 2020” ma qualcuno avrebbe ben pensato di danneggiare “un bene di tutti i cittadini. Purtroppo, l’impresa che gestisce l’impianto non ha mai installato videocamere per la sicurezza, quindi non possiamo risalire all’identità dei vandali”, afferma la sindaca di Fonni, Daniela Falconi. Qualche ora fa ha partecipato, inseieme a carabinieri e Digos, a un sopralluogo nell’impianto: “Gli investigatori sono alla ricerca di qualunque traccia utile. Nelle ultime ore”, dice la Falconi, “sui social c’è chi sta scrivendo che potrebbe essersi trattato di un colpo di vento. È una delle ipotesi al vaglio dei militari, ma se così fosse sarebbe clamoroso”, ovviamente in negativo. Insomma, se qualche maxi folata di vento riesce a “devastare” i seggiolini, ci sarebbe un nuovo problema, legato alla sicurezza. La sindaca attende di conoscere gli sviluppi dell’inchiesta: “Nel frattempo, spero vivamente che i gestori dell’impianto installino delle telecamere”.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.