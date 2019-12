Viale Marconi, schianto tra una moto e una Fiat 500: ragazzo 17enne in ospedale

Incidente stradale questo pomeriggio nel viale Marconi. Una moto che percorreva il viale Marconi proveniente da Quartu Sant’Elena con direzione Cagliari, per cause ancora in via di accertamento, all’altezza della via Newton, si è scontrata con una Fiat 500, condotta da un 75enne residente a Quartucciu, anch’essa diretta verso Cagliari. Il conducente del motociclo, un diciassettenne cagliaritano, è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al PS dell’ospedale Santissima Trinità con assegnato codice verde. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

