A Cabras, una raccolta solidale per le famiglie in difficoltà

Inizia oggi la seconda edizione di “Un Natale per tutti”

Torna la seconda edizione di “Un Natale per tutti”, la raccolta di generi alimentari ma anche di prima necessità e giocattoli che si svolge a Cabras, organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni di volontariato Anteas e Vincenziane Sacro Cuore.

Lo scorso anno, l’iniziativa aveva aiutato più di settanta famiglie in difficoltà grazie alla generosità dei cittadini che hanno partecipato all’iniziativa offrendo il loro contributo.

Quest’anno, i punti di raccolta saranno diversi: da oggi a venerdì 6 dicembre, dalle 9 alle 13, nell’ufficio dell’assessore alle politiche sociali. Il fine settimana invece, sabato 7 dicembre, la raccolta si terrà nelle piazze del centro storico in occasione delle attività natalizie in programma, tra queste l’allestimento degli alberi di Natale con i bambini; e negli stand delle associazioni Anteas e Vincenziane Sacro Cuore, allestiti in tutti i supermercati del paese.

Lunedì, 2 dicembre 2019

