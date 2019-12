Torna a Oristano il “MotoIncontro Solidale”, l’evento di beneficenza che il Motoclub Ichnos Bikers, l’associazione sportiva dilettantistica no profit (ex Motoclub Amici del Super Sic), organizza da diversi anni a favore dei piccoli pazienti del reparto pediatrico dell’ospedale San Martino di Oristano.

L’evento, organizzato con il comune di Oristano, si terrà domenica 15 dicembre alle 9,30 in piazza Roma, punto di ritrovo di tutti i biker, invitati a partecipare vestiti da Babbo Natale.

“Quest’anno”, dichiara Stefano Lasi, il presidente del Motoclub Ichnos Bikers, “non ci sarà solo Babbo Natale, ma verrà anche allestito in piazza Roma il suo villaggio con tanto di cassetta per le letterine, elfi, zucchero filato e popcorn”.

Tutti i bambini che parteciperanno all’evento, potranno portare i loro giocattoli che non usano più o materiale di cancelleria, come album da disegno e colori ,e darli in beneficenza per il reparto di pediatria dell’ospedale San Martino.Una volta terminata la raccolta, alle ore 12 si caricheranno tutti i giochi raccolti sul furgone per poi partire, attraversare le vie del centro e dirigersi verso l’ospedale.

“Qui”, spiega sempre Stefano Lasi, “Babbo Natale in persona andrà a salutare tutti i bambini presenti nelle loro stanze e poi, per chi lo desidera, si andrà al pranzo sociale che si terrà nell’Hotel Villa delle Rose in Piazza Italia. Sarà un’occasione per salutarci prima delle vacanze di Natale e farci gli auguri”.

L’evento è realizzato in collaborazione con il comune di Oristano.

Per informazioni e iscrizioni, contattare: Stefano 340 3241778; Fabrizio 366 2668460

Lunedì, 2 dicembre 2019

L'articolo Col “MotoIncontro Solidale”, in piazza anche il villaggio di Babbo Natale sembra essere il primo su LinkOristano.it.