Terralba, arrivano asfalto nuovo e altre due rotonde

Via libera del Comune agli interventi per un milione e mezzo di euro. Lavori in primavera

L’amministrazione comunale di Terralba continua a puntare su sicurezza e viabilità. La settimana scorsa, il Consiglio comunale ha approvato un piano di investimenti per diversi interventi, per un totale di un milione e 485 mila euro.

I lavori, che inizieranno in primavera, riguardano una nuova rotonda su via Marceddì, in direzione Tanca Marchese, dove saranno anche allungati i marciapiedi, e abbattute le barriere architettoniche e una seconda rotonda che verrà invece costruita tra via Porcella e via Santa Suina, in direzione Marrubiu e per la 131. Anche qui verranno migliorati i marciapiedi e abbattute le barriere architettoniche.

Un terzo intervento riguarda 350 mila euro di asfalto. La nuova bitumatura riguarderà tutto il centro abitato del paese. Questo intervento si aggiunge ai precedenti 500 mila euro, che l’amministrazione comunale del paese aveva già utilizzato per asfaltare alcune strade.

“Lo consideriamo un regalo di Natale per il paese”, dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Grussu. “L’amministrazione vuole dare continuità a precedenti interventi, che coinvolgono il vivere cittadino di tutti i giorni. Migliorare la viabilità, mettere in sicurezza le strade è importante per migliorare la quotidianità dei nostri compaesani”.

Lunedì, 2 dicembre 2019

