Forza Cagliari, vola ancora!

Amarcord notturno alla Sardegna Arena, la Sampdoria di Claudio Ranieri, di Murru e di Ekdal, fanno visita al Cagliari, lanciato verso la conquista del dodicesimo risultato utile consecutivo. La tradizione parla chiaro: il Cagliari è stato sempre la bestia nera della Samp, tante le partite giocate in terra sarda che hanno visto la vittoria dei rossoblù, per la precisione a Cagliari si è giocato 33 volte, 17 le vittorie dei padroni di casa, 12 i pareggi e 4 le sconfitte, i goal: 55 per il Cagliari e 32 per la Sampdoria. Maran ritrova Luca pellegrini sulla fascia sinistra e rilancia Faragò su quella destra, per il resto, a parte Rafael al posto dello squalificato Olsen, la formazione che possiamo definire ormai quella “tipo”, quindi: Klavan e Pisacane centrali difensivi (Ceppitelli ancora indisponibile), Cigarini regista di centrocampo, Nandez e Rog esterni di centrocampo, davanti a loro Nainggolan e in attacco la coppia Simeone – Joao Pedro.

Le partite con la Samp hanno sempre sottolineato momenti particolari, da spettatore ricordo due partite indimenticabili, quella del 17 Giugno 1979 in serie B che decretò il ritorno del Cagliari nella massima serie, risultato finale 3 a 0 con doppietta di Gattelli (indimenticabile la rete in rovesciata), nella panchina rossoblù sedeva il grande Mario Tiddia da Sarroch e il presidente era il compianto Mariano Delogu. L’altra partita vissuta al Sant’Elia “tutto esaurito” risale al 1 settembre 1991, la Sampdoria di Boskov si presenta con lo scudetto tricolore cucito sulle maglie, il Cagliari di Giacomini e dei fratelli Orrù, schiera il trio uruguaiano delle meraviglie (Francescoli, Fonseca e Herrera), la gara venne vinta dai rossoblù con un combattuto 3 a 2, Francescoli siglò una doppietta, memorabile il secondo goal con ben due tunnel a danno degli avversari e serpentina a seguire con pallone a giro che s’infila sulla sinistra di Pagliuca, pubblico del Sant’Elia in visibilio.

Stasera sarà tutta un’altra storia, il Cagliari deve continuare a volare e per farlo deve interpretare la gara con la massima concentrazione e la giusta dose di rabbia, siamo tutti ancora scossi dal finale di Lecce e proprio per questo bisogna stare attenti a non perdere la concentrazione. La classifica parla chiaro, i ragazzi di Maran sono favoriti, ma non dimentichiamo che di fronte c’è l’ex Ranieri, vecchia volpe delle panchine di mezza Europa, allenatore diligente e concreto che con il suo arrivo a risollevato la classifica e le ambizioni della Samp, stasera il verdetto in uno stadio che si preannuncia al completo, l’arbitro sarà il Sig. Aureliano di Bologna, giovedì bis di coppa Italia con la Samp di novo in campo alla Sardegna Arena.

