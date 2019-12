“Invitas” per la prima volta a Oristano: una scommessa vinta

“Invitas” per la prima volta a Oristano: una scommessa riuscita

In piazza Eleonora grande accoglienza per il festival del fatto e prodotto in Sardegna

Un risultato più che soddisfacente per gli organizzatori di “Invitas”, il festival dedicato al “fatto e prodotto” in Sardegna, che hanno creduto nell’accoglienza degli oristanesi e hanno scelto per la prima volta Oristano come città dove organizzare il festival del fatto e prodotto in Sardegna.

La piazza Eleonora ha vissuto, infatti, tre giorni diversi dal solito: protagonisti indiscussi del venerdì sera, le maschere de “Is Cerbus”; sabato invece, la piazza è stata animata dalla fusione nuragica con Andrea Loddo e dall’esibizione del caratteristico popolo di Tzur per poi chiudere, la domenica sera, con “Is Mustayonis” di Sestu e i giochi di fuoco con la Farandola. Un apprezzamento particolare inoltre, durante questi tre giorni, è stato rivolto agli arrostitori di Sardegna.

Alessia Littarru, presidente dell’associazione Primavera nel Sulcis, ha espresso parole di ringraziamento per i cittadini di Oristano, l’amministrazione comunale, l’assessora al turismo Zedda per la collaborazione. Parole di grande ringraziamento anche agli uffici comunali e alla polizia locale per l’assistenza prestata nella buona riuscita e nella sicurezza garantita ai numerosi ospiti e turisti presenti.

