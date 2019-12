Imu e Tasi: ultime settimane per versare il saldo

Sul sito del Comune di Oristano un programma per il calcolo

Il prossimo 16 dicembre scade il termine per il versamento del saldo IMU e TASI per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale (tranne quelle di lusso classificate in A1, A8 e A9).

Il versamento deve essere eseguito a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, in base delle aliquote dell’anno 2016, deliberate dal Consiglio Comunale con la atto n. 42 del 27/04/2016.

Il Comune di Oristano, per facilitare la determinazione della nuova imposta, ha messo a disposizione sul sito internet del Comune (www.comune.oristano.it), un programma per il calcolo e la stampa del modello F24, e per la compilazione e la stampa della dichiarazione IMU.

Ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti, oltre che sul sito internet del Comune di Oristano nella sezione TASSE e TRIBUTI – IUC, possono essere chiesti all’Ufficio Tributi in Via Garibaldi 7 negli orari di apertura al pubblico.

Lunedì, 2 dicembre 2019

