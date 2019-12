Luce fioca nel Natale oristanese: tagli alle luminarie, solo in alcune vie

Luce fioca nel Natale oristanese: luminarie solo in alcune vie

Salta anche il trenino per i più piccoli. Scarse le adesioni da parte dei commercianti

Un po’ in ritardo rispetto agli anni passati, ma l’aria di Natale arriverà nel centro di Oristano, con le luminarie. Sarà, però, una luce fioca. Le adesioni da parte dei commercianti, infatti, hanno subìto un calo e non tutte le vie riusciranno a essere coperte con gli addobbi luminosi. Solo una cinquantina di attività hanno aderito alla manifestazione “Dicembre al centro città”, promossa da Confcommercio. “Durante questa settimana le luminarie saranno montate”, ha spiegato il presidente di Confcommercio Oristano, Nando Faedda. “E domenica prossima, giorno dell’Immacolata, verranno accese”. Saranno illuminate dalle luci natalizie via Tirso, via Tharros, via Dritta e piazza Roma ed Eleonora. Ancora, via Figoli e via Mazzini fino alla Upim. Resteranno al buio via Diego Contini, via Garibaldi e via De Castro. La quota versata dai commercianti delle tre vie escluse dalle luci natalizie che hanno comunque aderito all’iniziativa, sarà restituita.

“Non riusciremo neanche a portare in centro il trenino per i più piccoli”, ha spiegato Sara Pintus, direttrice di Confcommercio Oristano. “Le luminarie nelle vie indicate sono state garantite grazie al sostegno e al contributo del Comune, senza il quale saremmo stati in grande difficoltà”. Per la realizzazione della manifestazione “Dicembre al Centro Città”, la Confcommercio di Oristano aveva chiesto la collaborazione dei commercianti a inizio del mese di novembre, prevedendo anche la distribuzione “porta a porta” dell’informativa con le indicazioni utili per le adesioni. Era richiesto il versamento di un contributo di 150 euro.

Con le quote raccolte e in modo proporzionale al budget disponibile, la Confcommercio avrebbe dovuto illuminare le vie e le piazze delle principali zone del commercio cittadino e programmare nei giorni precedenti il Natale il trenino di Babbo Natale e altri spettacoli tematici. Tutte iniziative che, la scarsa partecipazione dei commercianti non permette di organizzare. Lunedì, 2 dicembre 2019 L'articolo Luce fioca nel Natale oristanese: tagli alle luminarie, solo in alcune vie sembra essere il primo su LinkOristano.it.

