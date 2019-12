Monserrato, 50 studenti protestano per i topi all’Alberghiero ma la scuola precisa: “Derattizzazione già fatta”

Prima hanno mandato dei video, “girati” nelle scorse settimane, nei quali si vedono dei topi nei cortili esterni. Poi, oggi, circa cinquanta studenti dell’Alberghiero di Monserrato non sono entrati nelle aule e hanno protestato, con tanto di cartelli ironici ma non troppo: “Quando l’Asl e gli alunni non ci sono i topi ballano”, “Scuola o topaia?”, “Meno topi e più alunni”. Dal plesso di via Decio Mure, però, è già intervenuta ieri la dirigente scolastica Beatrice Pisu: “Il video pubblicato risale all’11 novembre scorso. Purtroppo non posso negare la necessità degli interventi di derattizzazione nei laboratori del plesso A e nelle aree cortilizie, portati alla sua attenzione. La Proservice, incaricata di effettuare gli interventi di derattizzazione dalla Città Metropolitana di Cagliari, ha dichiarato venerdì ultimo scorso che questi sono andati a buon fine”.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.