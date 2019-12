Domenica tragica, 3 incidenti mortali

E' stata una domenica tragica nell'isola, con tre incidenti mortali, tutti in provincia di Sassari.

Nelle campagne di Sorso una donna di 65 anni è morta schiacciata tra la propria auto e il cancello della casa di campagna in cui abitava, in località Tres Montes. Efisia Murtas, originaria di Assemini, ostetrica in pensione, dopo aver lavorato a lungo a Milano aveva scelto quel ritiro tra le vigne della Romangia, in una abitazione rurale di proprietà della famiglia del cognato. Stando ai primi accertamenti eseguiti da carabinieri e vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme al 118 dopo l'allarme lanciato da un vicino, la donna è scesa dall'auto per aprire il cancello, ma la vettura l'ha travolta e l'ha schiacciata contro il cancello. Purtroppo qualcuno si è accorto solo dopo alcune ore di quanto accaduto, così salvarle la vita è stato impossibile.

A Usini un elettricista di 41 anni, Davide Migliorisi, è morto cadendo dal tetto della villetta di via De Martini in cui da alcuni anni si era trasferito con la moglie e la figlia. L'uomo stava riparando l'antenna sistemata sopra la casa. Da quanto riferiscono i vicini, si tratta di un'operazione che aveva effettuato già altre volte su quell'impianto che lui stesso aveva realizzato e di cui curava la manutenzione. Per cause ancora in corso di accertamento, l'elettricista ha perso l'equilibrio ed ha fatto un volo di dieci metri. Per lui non c'è stato niente da fare.

A Uri un uomo è morto dopo essere caduto in un pozzetto per la raccolta delle acque piovane, nel giardino della sua abitazione. Mario Demontis, ex dipendente comunale, in pensione da un anno e mezzo, era andato a controllare il normale funzionamento dell'impianto di smaltimento idrico. La moglie, preoccupata perché non lo vedeva rientrare, è andata a cercarlo e ha fatto la drammatica scoperta. Il corpo dell'uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco.