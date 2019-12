Cagliari, maxi pulizia in via Cavalcanti: addio a rifiuti e carcasse di piccioni

La “puzza insopportabile” denunciata da più di un residente e commerciante di via Cavalcanti a Cagliari (tra guano e carcasse di piccioni sparpagliati in mezzo ai rifiuti) non c’è più. Sabato scorso il Comune ha spedito due squadre di operai che, armati di lancia idraulica e spazzatrice mecanizzata, hanno ripulito i marciapiedi e la piazza sulla quale affacciano degli uffici e un bar. La denuncia fatta dagli abitanti risale a fine ottobre: “Abbiamo fatto tanti richiami e segnalazioni ma nessuno viene a risolvere il problema”. A distanza di un mese, l’area è stata totalmente ripulita: “E anche molto bene”, commenta l’assessore comunale dell’Igiene del suolo Alessandro Guarracino. E, dopo aver tirato a luci via e piazza, nei prossimi giorni arriveranno gli addetti al verde pubblico: “Faremo potare tutte le piante presenti nella piazza”.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.